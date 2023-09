HSG dreht erst in Halbzeit 2 auf

Nach dem am Ende ungefährdeten Erfolg gegen Mockau sah es bei den Verbandsliga-Handballerinnen lange nicht aus. Das beobachtete auch die ungewollt spielfreie Konkurrenz aus Fraureuth.

Vertauschte Rollen sahen die Zuschauer am Sonntagnachmittag beim Heimspiel der Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau. In der ersten Halbzeit des Duells mit Aufsteiger TuS Leipzig-Mockau II agierten die Gastgeberinnen sichtlich nervös und lagen nach anfänglicher Führung phasenweise sogar in Rückstand....