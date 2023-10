Im letzten Kampf das Duell verloren

Bis zum Schluss machten es die Ringer des AC Werdau in Gelenau spannend. Eine Premiere aber fiel äußerst kurz aus.

Sollten sich die mitgereisten Fans des AC Werdau auf einen spannenden Kampf gefreut haben, so wurden sie am Samstagabend von Nao Kusaka enttäuscht. Erstmals in dieser Saison stand der Japaner und Dritte der vergangenen Weltmeisterschaft am Wochenende für die Westsachsen auf der Ringermatte. Doch im Regionalliga-Duell beim RSK...