Indoor-Wettkampf überbrückt Pause

Mit zwei sechsten Plätzen sind Linda Epperlein und Mika Käser vom SV Zwickau 04 von einem besonderen Wettkampf in Erfurt zurückgekehrt. Zum dritten Mal wurde dort am Wochenende ein Indoor-Triathlon veranstaltet, um Lust auf die neue Saison zu machen. In der Jugend B musste Käser nach 200 Meter Schwimmen fünf Kilometer auf dem...