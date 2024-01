Jubel beim SV 04: Wasserball-Nachwuchs feiert Meisterschaft

Zwickauer U-12-Team bleibt in der Vor- und Endrunde ohne Niederlage - Klarer 9:4-Erfolg gegen Plauen bringt die Entscheidung

Die Zwickauer Nachwuchs-Wasserballer haben es geschafft und sich nach einigen Jahren wieder die Ostdeutsche Meisterschaft in der Altersklasse U 12 gesichert. Der von Frank Trommler und Sören Giebner betreuten Mannschaft gelang das auf beeindruckende Weise: Sowohl in der Vor- als auch in der Endrunde konnte das Team des SV 04 alle...