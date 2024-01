Klappt es im vierten Anlauf? Zwickauer greift nach der deutschen Rallyekrone

Nach zwei zweiten Plätzen und einem dritten Rang hat Julius Tannert für 2024 den deutschen Meistertitel im Visier. Er rechnet dabei erneut mit einer spannenden Saison.

Zweiter, Dritter, Zweiter: Rallyefahrer Julius Tannert aus Zwickau war in den vergangenen drei Jahren immer schon nah dran am Titelgewinn. Kein Wunder also, dass er jetzt angekündigt hat, 2024 erneut um den Gesamtsieg in der Deutschen Rallyemeisterschaft fahren und kämpfen zu wollen. Der 33-Jährige setzt dabei auf bewährte Partner. So sitzt...