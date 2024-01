Landesligaderby wird vorgezogen

Bereits am Freitagabend und nicht wie ursprünglich vorgesehen am 2. März, kommt es in der Tischtennis-Landesliga zum zweiten Derby zwischen Aufsteiger SV Stenn und dem SV Muldental Wilkau-Haßlau. Ab 19 Uhr sind die Gäste zum Auftakt in die Rückrunde dabei klarer Favorit. Mit 17:1 Punkten führt Wilkau-Haßlau die Tabelle an und...