Lichtenstein setzt dickes Ausrufezeichen in der Fußball-Westsachsenliga

Die Fortschritt-Elf hat am ersten Spieltag einen 6:0-Sieg gegen Reinsdorf-Vielau eingefahren. Warum es im wahrsten Sinne des Wortes ein bärenstarker Auftritt war und wie die anderen Spiele ausgingen.

Bereits nach der Auftaktpartie in der Fußball-Westsachsenliga steht die Mannschaft von Fortschritt Lichtenstein dort, wo sie auch nach dem letzten Spieltag sein will: an der Tabellenspitze. Mit dem 6:0 (3:0) gegen die Spielvereinigung Reinsdorf-Vielau konnten die Schützlinge von Trainer Julius Michel gleich ein dickes Ausrufezeichen setzen.