Lichtensteiner Duo schafft es ins Finale

Zum dritten und letzten Mal in der aktuellen Saison ging es am Wochenende bei den Beachvolleyballturnieren von Fortschritt Lichtenstein auf den drei Plätzen an der ehemaligen Jugendherberge um Punkte. Die Lokalmatadoren Kristin Lau und Moritz Leichsenring erreichten dabei den zweiten Platz im Mixed-Turnier. Im Finale gegen das Duo...