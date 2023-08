Lichtensteiner kämpfen sich ins Finale

Zum dritten und letzten Mal in der aktuellen Beachvolleyball-Saison ging es am Wochenende bei den Turnieren von Fortschritt Lichtenstein auf den drei Sandplätzen an der ehemaligen Jugendherberge um Punkte - unter anderem auch für die Lokalmatadoren Kristin Lau und Moritz Leichsenring (Foto). Sie hatten sich im Juli bereits den Sieg im zweiten...