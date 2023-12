Lichtensteinerin springt in Top 10

Bei der Leichtathletik-Regionalhallenmeisterschaft im Mehrkampf der U 12 und U 14 in Chemnitz hat es Lucy Helbig von Fortschritt Lichtenstein im Weitsprung in die Top 10 geschafft. In der Altersklasse W 13 sprang sie mit 4,15 Metern auf den dritten Platz. In der Gesamtwertung des Fünfkampfs belegte sie den 18. Platz unter 32...