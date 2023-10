Lösbare Aufgabe für Oberliga-Team

Während die Handballer des ZHC Grubenlampe in der Sachsenliga erst am 22. Oktober wieder gefordert sind, steht das höchstklassig spielende Männerteam der Region am Samstag vor einer lösbaren Aufgabe. In der Mitteldeutschen Oberliga empfängt der auf Rang 11 stehende HC Glauchau/ Meerane die zwei Plätze weiter vorn rangierende...