Lok-Jungs verpassen Bronze nur knapp

Die jungen Turner des ESV Lok Zwickau haben bei der Mannschaftsmeisterschaft der Kürklassen (LK 4/bis 13 Jahre) in Bannewitz bei Dresden ein sehr gutes Resultat erzielt. Kurt Schulze, Nick Petrow, Dean Bernhardt, Jannick Schmidt und Luca Zaschke konnten am Wochenende außer an den Ringen überall mit den Besten mithalten. Im Feld...