Lok-Mädels holen mit Sachsen Silber

Turnen: Landesauswahl wird mit drei Zwickauerinnen Zweite beim Bundespokal

Drei junge Turnerinnen des ESV Lok Zwickau waren beim Bundespokal der Landesturnverbände in Philippsburg (Baden-Württemberg) am Wochenende an einer kleinen Sensation beteiligt. In der Altersklasse 12 bis 15 sicherte sich die Landesauswahl Sachsen mit den Zwickauerinnen Charlott Wunderlich, Emilia Winter und Zoriana Naboshnyk...