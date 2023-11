Lok nimmt Favoritenrolle in Meerane an

Fußball-Landesklasse: Spitzenreiter ist im Derby gefragt - Mülsen beim Vorletzten

In der Fußball-Landesklasse West steht am Sonntag, 14 Uhr ein Westsachsenderby an: Der Spitzenreiter Lok Zwickau (26 Punkte) und der Drittletzte Meeraner SV (7) treffen 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Meerane aufeinander. Lok will dabei seine Erfolgsserie fortsetzen. "Es ist ein Gegner, der wieder in Abstiegsgefahr steckt. Auf...