Lok-Spieler trifft in Flöha vierfach

Fußball-Landesklasse: Zwickauer bleiben vorn

Mit einem 6:1 (3:1)-Sieg beim TSV Flöha hat der ESV Lok Zwickau am Sonntag den Platz an der Sonne in der Fußball-Landesklasse West behauptet. Entscheidenden Anteil am Auswärtssieg hatte Philipp Mitzscherling, dem vier Treffer gelangen. "Er ist dorthin gelaufen, wohin ein Stürmer laufen muss und wurde von seinen Mitspielern gut...