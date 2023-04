Lok-Trio feiert bei Meisterschaft eine Premiere

Vier Starter kann Sachsen am Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft im Bowling stellen, drei davon kommen vom ESV Lok Zwickau. "Das ist eine großartige Situation für unseren Verein. So einen Erfolg hatten wir bisher nicht", sagt Lukas Engelhardt. Der 23-Jährige ist nicht nur selbst als Spieler beim Wettkampf in Berlin dabei,...