Lokalmatadoren landen auf Rang 2

Volles Haus hatten die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth am Wochenende zum 29. Senioren-Paarkampf-Turnier. Der Sieg nach zweimal 100 Wurf ging dabei an Ronny Schwenk (411 Kegel) und Jörg Beyer vom KSV Bennewitz, die auf 868 Kegel kamen. Mit 457 Holz traf Beyer die meisten Kegel aller 46 Starter. Auf Rang 2 landete wie bereits in...