Meerane in Limbach auf dem Prüfstand

Nach einer sehr guten Wintervorbereitung kommen die Landesklasse-Fußballer des Meeraner SV im ersten Pflichtspiel 2024 am Sonntag beim FSV Limbach-Oberfrohna auf dem Prüfstand. In drei Testspielen fuhr der MSV drei Siege bei einem Torverhältnis von 21:0 ein. Was die gute Vorbereitung wert war, wird sich am Sonntag ab 14 Uhr in...