Meeraner gehen in Auerbach leer aus

Fußball-Landesklasse: MSV verliert 1:3 - Team tritt zu brav auf

Der Meeraner SV rutscht in der Fußball-Landesklasse West in den Tabellenkeller. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Sven Schmidt beim VfB Auerbach II mit 1:3 (0:3). Das Zwischenresultat nach 45 Minuten sprach Bände: Die Gäste haben diese Partie in Hälfte 1 vergeigt. Dabei kassierte der MSV erneut Gegentore, die unter...