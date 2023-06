Meeraner nutzen Heimvorteil

Die Sportart Badminton ist bei der 10. Zwickiade fest in der Hand des Gastgebers SG Meerane 02 gewesen. In fünf der acht ausgespielten Altersklassen holten sich SG-Talente den Sieg. So behielten Hannah Stephan und Fabrice Schnabel in der U 19 die Oberhand, Jannis Schönfuß und Lina Hammer nahmen in der U 15 die Goldmedaille entgegen...