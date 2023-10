Mehrkampf-Norm für Vorwärts-Talente

Beim 25. Mehrkampfmeeting der SG MoGoNo Leipzig haben zwei von drei Talenten des SV Vorwärts Zwickau die Kadernorm im Mehrkampf erfüllt. Maily Martin (W 10), Markus Arlt (M 12) und Jeremias Hertel (M 13) zeigten sich in den Disziplinen 50 m/75 m, 60m Hürden, Weitsprung und Ballwurf in hervorragender Form. So bestand vor ihrer...