Meisterschaft mit fast 1000 Aktiven

Die Tanzsportgemeinschaft (TSG) Rubin Zwickau fiebert einem Höhepunkt im Vereinsleben entgegen: Der Verein ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr in der Sachsenlandhalle Glauchau Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Hip-Hop und anderen Tanzstilen, die unter dem Dach des TAF (The Actiondance Federation) organisiert sind....