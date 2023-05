Mini-WM: Die Portugiesen aus Fraureuth stehen im Finale

Der Deutsche Handball-Bund will die Stars von morgen in den Mittelpunkt stellen. Deshalb gibt es derzeit in jedem Bundesland ein besonderes Turnierformat. Für den Nachwuchs vom HC Fraureuth geht es so bald auf die große Bühne.

Rot und grün dürften die neuen Lieblingsfarben beim Fraureuther Handball-Club sein. Zumindest bei den Mädchen und Jungen der E-Jugend. Denn als Vertreter Portugals, dessen Nationalfarben diese Kombi sind, haben sich die Nachwuchssportler des Vereins jetzt für das Finale eines ganz besonderen Turnieres qualifiziert. Anlässlich der...