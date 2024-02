Mit Bestzeit ins neue Jahr gestartet

Einen guten Start ins neue Jahr feierte die Laufgruppe des ESV Lok Zwickau am Wochenende beim Thermen-Marathon in Bad Füssing. Bei sehr milden Temperaturen, aber böigem Wind, gelang Franziska Gehrmann eine persönliche Halbmarathon-Bestzeit. In 1:51:17 h wurde sie Vierte der Altersklasse W 35. Ehemann Robert lief in 3:12:42 h...