Zum Jahresauftakt gelingt eine Bestzeit

Einen guten Start ins neue Jahr feierte die Laufgruppe des ESV Lok Zwickau am Wochenende beim Thermen-Marathon in Bad Füssing. Bei sehr milden Temperaturen von 10 Grad plus, aber böigem Wind, gelang Franziska Gehrmann im an der österreichischen Grenze gelegenen Kurort auf der Halbmarathondistanz eine persönliche Bestzeit. In...