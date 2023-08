Mit dem Rad geht es ins Trainingslager

Traditionell per Fahrrad meisterten die Nachwuchssportler des Crimmitschauer Polizeisportvereins die An- und Abreise ins jährliche Sommertrainingslager. In der Jugendherberge Homersdorf holten sich die jungen Eisschnellläufer in den vergangenen Tagen die athletischen Grundlagen für die neue Saison. Dabei wurden neben dem Kraft-...