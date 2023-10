Mit Nervenstärke zum Erfolg

Die Oberliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane haben nach dem ersten Saisonsieg vor zwei Wochen gleich den zweiten nachgelegt. Beim 30:26 gegen Pirna schafften sie den Sprung aus dem Tabellenkeller.

Die Freude im Mannschaftskreis nach dem umkämpften Handball-Oberliga-Duell des HC Glauchau/Meerane gegen die SG Pirna/Heidenau war deutlich spürbar. Nach anfangs vier sieglosen Spielen fuhren die Westsachsen beim 30:26-Heimerfolg am Samstagabend den zweiten Sieg in Folge ein und ziehen damit an den Gästen in der Tabelle auf Platz...