Mit Rückenwind ins Nachbarschaftsduell

Ihr letztes Punktspiel in diesem Kalenderjahr bestreiten die Verbandsliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane II am Samstag bei der SG LVB II in Leipzig. Die beiden Teams sind Tabellennachbarn. Die Westsachsen stehen mit 6:14 Punkten auf Platz 9, die Leipziger mit 7:13 Zählern auf Rang 8. Auch mit Blick nach unten ist es ein...