Motor sieht Jena in der Favoritenrolle

Als Tabellenführer der Meisterrunde in der Mitteldeutschen Oberliga treten die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane (4 Punkte) am Sonntag zum letzten Spieltag beim Tabellenzweiten SSC Jena (3) an. Für Motor-Trainer Mirko Götz sind die Thüringerinnen in der Favoritenrolle. "Wir hatten uns in der Punktspielrunde beim 1:1 zu Hause...