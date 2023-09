Motor vor dem Flutlichtspiel gegen Leipzig in Topform

Ins Rollen sind sie gekommen, die Hockeyspieler des SV Motor Meerane/Post SV Chemnitz. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn in der Mitteldeutschen Oberliga feierte die Mannschaft jüngst ihren dritten Sieg in Folge. Auf dem heimischen Walter-Kosch-Platz in Meerane gewann die Spielgemeinschaft 5:0 gegen den ESV Dresden. Die Treffer erzielten Neo...