Mülsen schockt Oberlungwitz mit spätem Tor

Im Westsachsenderby des 13. Spieltags der FußballLandesklasse setzten sich die Blau-Gelben am Sonntag 2:1 durch. Nach ereignisarmen 70 Minuten erlebten beide Teams ein Wechselbad der Gefühle.

Am Ende lagen sich doch noch die Fußballer aus dem Mülsengrund in den Armen. Im Westsachsenderby bezwang der SV Blau-Gelb Mülsen den Oberlungwitzer SV mit 2:1 und zog damit direkt am OSV vorbei auf Platz 5. Mit nunmehr einem Zähler weniger (23) auf dem Konto reihen sich die Hausherren auf Rang 6 ein.