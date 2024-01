Muldental festigt Tabellenführung

Die Tischtennisspieler des SV Muldental Wilkau-Haßlau haben am Samstag mit zwei klaren Heimsiegen die Tabellenführung in der Landesliga gefestigt. Die Mannschaft kam am Samstag gegen den auf Platz 4 liegenden LTTV Leutzscher Füchse II zu einem 12:3-Erfolg, bei dem alle drei Siege für die Gäste aus Fünf-Satz-Spielen...