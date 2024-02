Nach dem Höhenflug kommt der Fall

Die Floorballer des UV Zwigge haben beim 3:4 gegen den USV Jena ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Jetzt geht es vor allem noch um ein Ziel.

So schön wie sich der Sieg in der Verlängerung bei Tabellenführer Magdeburg vor einer Woche für die Floorballer des UV Zwigge angefühlt haben muss, so bitter war das Spiel gegen den USV Jena am Samstag. Gegen den direkten Konkurrenten um Platz 2 in der Verbandsliga mussten sich die Zwickauer - ebenfalls in der Verlängerung -...