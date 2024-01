Nach RB kommt jetzt Real Madrid nach Mülsen

Bei den Nachwuchsfußballern wird es im nächsten Sommer königlich zugehen. Dass sich der Aufwand fürs Feriencamp lohnt, das weiß die Spielgemeinschaft aus Mülsen und Ortmannsdorf.

Ein Hauch der großen Fußballwelt wird in den nächsten Sommerferien in Mülsen St. Niclas und Schönfels Einzug halten. Denn Ende Juni sowie Ende Juli reihen sich die beiden Orte in die Liste von Gemeinden ein, in denen das Fußballcamp von Real Madrid Station macht. Dass etwa auf dem Platz am Mülsener Freibad sozusagen...