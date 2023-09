Nachwuchsteam in der Endrunde

Mehr drin war am Wochenende für die U-14-Wasserballer des SV Zwickau 04, die sich als Dritter ihrer Vorrunde für die Endrunde im Ostdeutschen Pokalwettbewerb qualifizieren konnten. Zum Auftakt am Samstag hielt das von Heiko Singer und Norman Müller betreute Team in Berlin gegen die Wasserfreunde Spandau zunächst gut mit. Die mit...