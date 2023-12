Neuformiertes Team feiert zwei Siege

Sie sind wieder zurück: Nachdem die Faustballerinnen des FV 1925 Glauchau-Rothenbach in der Feldsaison keine Mannschaft stellen konnten, greifen sie nun in der Halle wieder an. Möglich macht dies eine Spielgemeinschaft mit den Faustballerinnen aus Rochlitz. Vom Landesliga-Auftakt aus der Sporthalle Lengenfeld ist die neuformierte...