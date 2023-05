Oberliga-Team fährt zum Spitzenreiter

Der vorletzte Spieltag in der Handball-Oberliga der Frauen wartet am Sonntag mit einem Topspiel auf. Spitzenreiter HC Burgenland (29:9 Punkte) ist 16 Uhr Gastgeber für das Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau (26:10). Die Bundesliga-Reserve hatte das Hinspiel in Zwickau 34:32 gewonnen und sich zuletzt mit dem umkämpften 33:31 gegen...