Oberlungwitz bittet zum Verfolgerduell

Nach dem 2:1-Derbysieg gegen den Meeraner SV ist vor dem Verfolgerduell: Bereits am Samstag bitten die Fußballer des Oberlungwitzer SV (3. Platz/17 Punkte) in der Landesklasse West den Tabellennachbarn SV Merkur Oelsnitz (4./16) zum Tanz. Die Gäste aus dem Vogtland stellen mit 30 Treffern in acht Partien die beste Offensive der...