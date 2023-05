Oberlungwitz feiert die Schnapszahl

Es ist zwar kein runder Geburtstag, aber der Oberlungwitzer Sportverein will trotzdem feiern. Daher findet auf dem Sportgelände an der Erlbacher Straße ein Festwochenende zum 111-jährigen Bestehen statt, das am Freitag beginnt. "Wir wollen als Verein im Jahr des 750. Jubiläums von Oberlungwitz auch etwas bieten", sagt der...