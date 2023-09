Oberlungwitz in der Favoritenrolle

Der Saisonstart in der Landesklasse West ist den Fußballern des Oberlungwitzer SV gelungen. Mit elf Punkten sind sie aktuell Tabellenzweiter hinter Lok Zwickau (13). Nun gilt es, diese Position zu bestätigen, denn am Wochenende ist Oberlungwitz klarer Favorit. Mit dem VfB Annaberg reist der Tabellenletzte an, der bisher nur einen...