Optimismus überwiegt bei Schlusslicht

Kegeln, 1. Bundesliga: Fraureuth verliert erneut

Die Bundesliga-Kegler des VfB Eintracht Fraureuth warten weiter auf die ersten Punkte in dieser Saison. Bei Tabellenführer Radeberger SV bezogen die Westsachsen am Wochenende beim 5141:5233 die dritte Niederlage im dritten Spiel und sind vorerst Schlusslicht der Nord-Staffel. Trotzdem überwog am Ende der Optimismus bei den...