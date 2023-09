Packende Zweitligapremiere mit Punktgewinn für TTC Sachsenring

Da war alles drin, was das Tischtennis-Herz begehrt: Im ersten Punktspiel der Vereinsgeschichte in der 2. Bundesliga hat sich der TTC Sachsenring beim 5:5 gegen den 1. FC Köln am Sonntag den ersten Zähler gesichert. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker: Die Partie in der "Grünen Hölle" auf dem Pfaffenberg in...