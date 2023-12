Personalsorgen auf den Außenpositionen beim HC Glauchau/Meerane: Packt Co-Trainer Oliver Pflug wieder seine Sporttasche?

Es ist schon ein paar Jahre her, dass Oliver Pflug (am Ball) für den HC Glauchau/Meerane auf Torejagd gegangen ist – zumindest für die erste Mannschaft. Hier ist der derzeitige Co-Trainer in einer Szene aus dem Jahr 2017 zu sehen. Muss er am Wochenende in der Oberliga einspringen? Bild: Andreas Kretschel