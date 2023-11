Pokal-Auslosung bei Heimspiel des FSV

Der Sächsische Fußball-Verband hat am Dienstag über den Termin für die Auslosung des Viertelfinales im Sachsenpokal der Männer informiert. Demnach werden die Paarungen am 9. Dezember in der Halbzeitpause des Regionalliga-Spiels zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lok Leipzig (Anstoß 14 Uhr) in der GGZ Arena gezogen. Als...