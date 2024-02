Pokal-Turnen dient Gersdorfer Männern als Generalprobe

Für die Turner von Blau-Weiß Gersdorf war das 13. Glückauf-Pokal-Turnen eine gute Generalprobe für eine neue Herausforderung: Erstmals wollen die Männer bald in der offenen Landesliga Thüringen an den Start gehen. Beim eigenen Wettkampf waren am Wochenende alle Generationen im Starterfeld der mehr als 70 Teilnehmer vertreten. Unter ihnen...