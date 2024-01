Premiere beim Waldenburger Hallencup

Fußball: Mehr als 50 Teams kämpfen um Pokale - Erstmals eigener Frauenwettbewerb am Start

Am Wochenende erlebt der Volksbank-Raiffeisenbank-Cup des SV Waldenburg seine zwölfte Auflage - und wartet dabei mit einer Premiere auf. Denn gleich zum Auftakt am Freitag wird es zum ersten Mal ein Frauenturnier geben. Neben der Mannschaft des Gastgebers, die aktuell in der 1. Kreisklasse Tabellenführer ist, nehmen Teams aus...