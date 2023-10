Rallye auf Schotter: Slalomfinale in Zwickau wirbelt Staub in Kiesgrube auf

Auf losem und festem Untergrund sind Piloten der Annaberger Region mit ihren Autos auf Punkte erpicht. Manchen winkt das Podest.

Die Motorsportsaison neigt sich so langsam dem Ende entgegen. Dies gilt auch für die erzgebirgischen Starter, die im Rallye-Slalom-Cup antreten. Gleich fünf Duos wollen unter der Flagge des AMC Annaberg-Buchholz am kommenden Samstag in einer Kiesgrube bei Zwickau Staub aufwirbeln. Und das nicht nur mit ihren Autos.