Rallyepilot aus Zwickau zufrieden: Silber gewonnen statt Titel verloren

Julius Tannert und sein Co-Pilot waren mit theoretischen Titelchancen ins Finale der Deutschen Meisterschaft gegangen. Aus mehreren Gründen war letztlich aber auch der zweite Gesamtrang aller Ehren wert.

2, 3, 2 - das sind die Endplatzierungen von Julius Tannert in der Deutschen Rallye Meisterschaft der Jahre 2021 bis 2023. Beim diesjährigen Finale am Wochenende bei der 52. ADAC Rallye Stemweder Berg in und um das westfälische Lübbecke sicherte sich der Zwickauer wieder die Silbermedaille. So wird er es wohl 2024 wieder versuchen, sich endlich...