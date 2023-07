RB-Maskottchen Bulli bringt sogar den DFB-Pokal mit zum Feriencamp

Für 60 Kinder hat sich in Silberstraße in den vergangenen Tagen alles rund um den Fußball gedreht. Die Trainer von Bundesligist RB Leipzig schätzen bei den Gastgebern des FSV vor allem eine Tatsache. Bald ist der Klub wieder in der Region.

Die Frage nach ihrem schönsten Ferienerlebnis dürften die 60 Jungs vom Feriencamp von RB Leipzig beim FSV Silberstraße/Wiesenburg alle gleich beantworten: der DFB-Pokal. Die rund 52 Zentimeter hohe und 5,7 Kilogramm schwere Trophäe konnten die jungen Fußballer im Alter von sechs bis 13 Jahren gleich am ersten Tag der Sommerferien aus...