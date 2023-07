RTL-Turmspringen: Knallige Bademode der Stars kommt aus Westsachsen

Die deutschen Wasserspringer zeigten sich bei der Weltmeisterschaft in Japan in der vergangenen Woche in Badeanzügen und Badehosen aus Wilkau-Haßlau. Dank der Kontakte zum Verband wurde RTL auf Rüdiger Günl und sein Team aufmerksam.

Auf den ersten Blick sind die aktuellen Badeanzüge und Badehosen der deutschen Wasserspringer relativ unscheinbar. In Schwarz gehalten, mit vielen roten und gelben Linien, die in ihrer Gesamtheit an Blätter erinnern - das Design ist einprägsam und zugleich schlicht. Für Rüdiger Günl und seine 77 Mitarbeiter bei Intersport Gü-Sport sind es...